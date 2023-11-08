Краснокнижные деревья вырубили сельчане в Актюбинской области, чтобы топить ими печь

Краснокнижные деревья срубили на дрова в Актюбинской области - полицейские задержали двух местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

Сельчане были задержаны 7 ноября в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” сотрудниками ОП Мартукского района и природоохранной полиции.

Стражи порядка близ села Хазрет остановили два трактора с прицепами - в ходе проверки в них обнаружили вырубленные деревья редкого вида (черная ольха, которая занесена в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства).

Были задержаны двое мужчин 53 и 56 лет.

Сельчане пояснили, что срубили деревья на берегу реки и хотели использовать их в качестве дров.

По данному факту заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных их частями или дериватами”.

Согласно положениям статьи 339 УК РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.