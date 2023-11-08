"Желтый" уровень террористической угрозы ввели в Уральске

8 ноября 2023 года с 15 часов 10 минут в Уральске проводится антитеррористическая операция, введен "желтый" уровень террористической угрозы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

"Руководствуясь п.1 ст.12, п.3 ст.13-1 Закона РК "О противодействии терроризму", в целях обезвреживания террористов, обеспечения безопасности физических лиц и организаций, а также минимизации и ликвидации последствий 8 ноября 2023 года в 15.10 развернут Западно-Казахстанский областной оперативный штаб для проведения антитеррористической операции", - сообщается на официальной странице ДП ЗКО в Instagram.

Граждан попросили с пониманием отнестись к проводимой работе государственных органов, к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие, обращать внимание на бесхозные предметы (сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и т.п.), особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте.

"Просим вас находиться дома, не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов", - обратились в ДП региона.

В Правилах организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма указывается, что на всей территории или территории регионов и населенных пунктов Республики Казахстан могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности:

умеренный ("желтый") – при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма;

высокий ("оранжевый") – при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма;

критический ("красный") – при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.

Уровень террористической опасности подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена угроза террористической опасности.