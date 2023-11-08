Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Желтый" уровень террористической угрозы ввели в Уральске

Опубликовано:

Полицейские
Полицейские. Иллюстративное фото: instagram.com/policebqo

8 ноября 2023 года с 15 часов 10 минут в Уральске проводится антитеррористическая операция, введен "желтый" уровень террористической угрозы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

"Руководствуясь п.1 ст.12, п.3 ст.13-1 Закона РК "О противодействии терроризму", в целях обезвреживания террористов, обеспечения безопасности физических лиц и организаций, а также минимизации и ликвидации последствий 8 ноября 2023 года в 15.10 развернут Западно-Казахстанский областной оперативный штаб для проведения антитеррористической операции", - сообщается на официальной странице ДП ЗКО в Instagram.

Граждан попросили с пониманием отнестись к проводимой работе государственных органов, к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие, обращать внимание на бесхозные предметы (сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и т.п.), особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте.

"Просим вас находиться дома, не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов", - обратились в ДП региона.

В Правилах организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма указывается, что на всей территории или территории регионов и населенных пунктов Республики Казахстан могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности:

  • умеренный ("желтый") – при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма;
  • высокий ("оранжевый") – при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма;
  • критический ("красный") – при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.

Уровень террористической опасности подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена угроза террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044780-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-vveli-v-uralske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.