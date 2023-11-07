"Состоял на психиатрическом учете": сына заподозрили в нападении на отца с ножом в Кокшетау

В Кокшетау мужчину с ножевым ранением доставили госпитализировали в больницу. Полицейские установили подозреваемого, им оказался сын потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, инцидент произошел 5 ноября. Диспетчер станции скорой помощи сообщил полиции о мужчине, доставленном в больницу с ножевым ранением.

Полиция по данному факту начала досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, назначена экспертиза.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в прошлом месяце в Караганде поножовщиной закончилась словесная перепалка двух покупателей в одном из продуктовых магазинов города. В результате конфликта в медучреждение с ножевыми ранениями был госпитализирован несовершеннолетний.

Также в октябре в частной клинике в Туркестанской области пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевший госпитализирован в больницу.