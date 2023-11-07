"Оставил жену и сына без средств и жилья": казахстанца объявили в международный розыск

Подозреваемого в мошенничестве разыскивают полицейские Кокшетау. Стражи порядка отмечают, что от действий мужчины пострадали 9 человек, включая его супругу, которую он оставил без средств к существованию и жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, отделом криминальной полиции УП Кокшетау по ст.190 ч.3 п.1, 4 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно в отношении двух или более лиц) разыскивается Берик Нихат 04.05.1996 года рождения, уроженец СКО.

Приметы: рост 180-185 см, плотного телосложения, волосы темные.

"Разыскиваемый, ранее проживавший в Кокшетау, подозревается в совершении мошенничества в отношении своей супруги - он оставил ее и маленького сына без средств к существованию и жилья.

Далее, войдя во вкус и чувствуя, что люди знают его как мужа, зятя, друга, обманул отца, мать супруги, близких друзей, одноклассников, земляков. После чего скрылся", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, не найдя мужчину своими силами, девять пострадавших обратились с заявлениями в полицию.

"В настоящее время Нихат объявлен в международный розыск. Если вы располагаете какой-либо информацией о нем, просим сообщить в УП Кокшетау по телефонам: 8 (7162) 29-96-00, 8 707 119 87 19 или 102. Анонимность гарантируется", - обратились в ДП Акмолинской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.