Запрещенные вещества нашли у девушки в нижнем белье в Павлодарской области

31-летнюю девушку задержали в Павлодарской области. При проведении личного обыска из нижнего белья у нее изъяли свертки с "синтетикой", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области получили оперативную информацию о том, что 31-летняя девушка распространяет психоактивные вещества бесконтактным способом.

Стражи порядка задержали подозреваемую с поличным при перевозке очередной партии запрещенных веществ. Она призналась, что наркотики приобретала в интернете с целью дальнейшего размещения в тайниках-закладках.

Изъятые наркотики. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

"При проведении личного обыска из нательного белья женщины изъято 25 свертков с веществом синтетического происхождения общей массой 12,4 гр. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Наказание за сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.