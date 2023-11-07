Участковые пришли вручить визитку жителю Шымкента и наткнулись на неожиданную находку

Участковые инспекторы наведались к жителю Шымкента с целью вручить визитку для оперативной связи, однако странное поведение хозяина дома вызвало подозрение у полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, из-за странного поведения мужчины стражи порядка проверили времянку, где обнаружили 21 куст конопли, посаженный в мешки, а в сарае - 9 высушенных кустов запрещенного растения.

Подозреваемого задержали. Теперь по данному факту начато расследование по ст.296 "Незаконные изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ" и 300 "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" УК РК.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Изъятая конопля. Фото: polisia.kz

В МВД добавили, что сейчас проводится акция "Ваш участковый", направленная на установление тесного взаимодействия с населением, укрепление правопорядка, а также выявление и пресечение правонарушений.

Отметим, что согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

А в соответствии со ст.300 УК РК:

1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.