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Супруги лишились 15 млн тенге после разговора с "сотрудником КНБ" в Экибастузе

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Женщина с телефоном в руках
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе супруги лишились 15 млн тенге после разговора по телефону с "сотрудником КНБ". Сейчас стражи порядка устанавливают подозреваемых в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 26 октября в Экибастузе на мобильный телефон 62-летней пенсионерки позвонила девушка.

Представившись сотрудницей банка, она пояснила, что на имя женщины хотят оформить денежный кредит и сразу же соединила ее с "сотрудником КНБ". Тот предложил срочно приехать в банк и ждать его звонка, при этом попросив об этом никому не говорить.

Когда горожанка пришла в банк, лжесотрудник сообщил, что для выявления мошенников необходимо оформить кредит. Перепуганная пенсионерка, согласившись на все условия, взяла в кредит 2,3 млн тенге и отправила их через терминал на указанный счет.

На следующий день лжесотрудник снова позвонил на телефон потерпевшей и попросил перевести все имеющиеся денежные средства, находящиеся в другом банке. Уже вместе с супругом пенсионерка отправила все их сбережения в размере 7,2 млн тенге.

После лжесотрудники убедили пожилую пару, что во избежание непредвиденных ситуаций необходимо произвести определенные процедуры.

Муж жительницы Экибастуза скинул копию своего удостоверения личности, затем отправлял все SMS-подтверждения, коды, поступившие на его телефон. Всего супруги перевели 15 млн тенге и лишь после поняли, что их обманули.

Сейчас стражи порядка проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044293-suprugi-lishilis-15-mln-tenge-posle-razgovora-s-sotrudnikom-knb-v-ekibastuze/

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