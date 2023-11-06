Алматинка на пару дней приехала к сестре в Семей и лишилась свободы на 8 лет
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Алматинка приехала в Семей к сестре на пару дней, но в итоге лишилась свободы на 8 лет. Молодая женщина нанесла родственнице удар ножом, после чего последняя скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июне 2022 года 33-летней жительнице Алматы постоянно звонила родная сестра, проживающая в Семее с двумя детьми. Женщина просила помочь с деньгами.
Кроме того, алматинке стало известно, что родственница несколько дней с друзьями употребляет алкоголь.
Девушка переживала за судьбу детей и направилась на пару дней в Семей, чтобы увезти сестру с детьми в Алматы. Здесь она застала нетрезвую родственницу с приятелями, а дети были голодными и неопрятными. Жительница южной столицы закупила продукты и стала готовить ужин.
"В это время сестра начала бить старшую дочь, которой было 14 лет. Поводом для этого послужила немытая посуда. В момент, когда девушка услышала от племянницы крики о помощи, в руках у нее был нож. При резком повороте она поранила сестру.
Девушка сразу начала вызывать скорую помощь и параллельно с подругой сестры оказывать первую медицинскую помощь, но по прибытии медиков пострадавшая скончалась", - рассказали в ДУИС по области Абай.
Суд признал алматинку виновной по ст.99 УК РК (Убийство) и лишил свободы на 8 лет. Сейчас осужденная отбывает наказание в женской колонии в области Абай. В Алматы у нее остались трое несовершеннолетних детей, для которых мама находится в длительной командировке.
В колонии заключенная устроилась в кондитерский цех. С заработной платы она регулярно отправляет своим детям подарки и разговаривает с ними по таксофонной связи.
"Осужденная прибыла в учреждение с чувством страха, что родители и дети отвернутся от нее. Ведь это редкий случай, когда сестра убивает сестру. Постоянные беседы с психологами учреждения дали свои плоды. Осужденная устроилась на работу, активно участвует во всех воспитательных мероприятиях и живет надеждой о скорейшей встрече с детьми", - рассказала начальник ОВиСПРСО Акмарал Кайранова.
Наказание за убийство в Казахстане
Согласно ст.99 УК РК:
1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
5) совершенное с особой жестокостью;
6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;
7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
9) из хулиганских побуждений;
10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
13) совершенное неоднократно;
14) заведомо несовершеннолетнего лица;
15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044276-almatinka-na-paru-dney-priehala-k-sestre-v-semey-i-lishilas-svobody-na-8-let/