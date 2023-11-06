Алматинка на пару дней приехала к сестре в Семей и лишилась свободы на 8 лет

Алматинка приехала в Семей к сестре на пару дней, но в итоге лишилась свободы на 8 лет. Молодая женщина нанесла родственнице удар ножом, после чего последняя скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июне 2022 года 33-летней жительнице Алматы постоянно звонила родная сестра, проживающая в Семее с двумя детьми. Женщина просила помочь с деньгами.

Кроме того, алматинке стало известно, что родственница несколько дней с друзьями употребляет алкоголь.

Девушка переживала за судьбу детей и направилась на пару дней в Семей, чтобы увезти сестру с детьми в Алматы. Здесь она застала нетрезвую родственницу с приятелями, а дети были голодными и неопрятными. Жительница южной столицы закупила продукты и стала готовить ужин.

"В это время сестра начала бить старшую дочь, которой было 14 лет. Поводом для этого послужила немытая посуда. В момент, когда девушка услышала от племянницы крики о помощи, в руках у нее был нож. При резком повороте она поранила сестру.

Девушка сразу начала вызывать скорую помощь и параллельно с подругой сестры оказывать первую медицинскую помощь, но по прибытии медиков пострадавшая скончалась", - рассказали в ДУИС по области Абай.

Суд признал алматинку виновной по ст.99 УК РК (Убийство) и лишил свободы на 8 лет. Сейчас осужденная отбывает наказание в женской колонии в области Абай. В Алматы у нее остались трое несовершеннолетних детей, для которых мама находится в длительной командировке.

В колонии заключенная устроилась в кондитерский цех. С заработной платы она регулярно отправляет своим детям подарки и разговаривает с ними по таксофонной связи.

"Осужденная прибыла в учреждение с чувством страха, что родители и дети отвернутся от нее. Ведь это редкий случай, когда сестра убивает сестру. Постоянные беседы с психологами учреждения дали свои плоды. Осужденная устроилась на работу, активно участвует во всех воспитательных мероприятиях и живет надеждой о скорейшей встрече с детьми", - рассказала начальник ОВиСПРСО Акмарал Кайранова.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.