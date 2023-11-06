Масштабную спецоперацию провело МВД в восьми городах: задержаны 15 человек (видео)

Полицейские совместно с прокурорами провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких регионах Казахстана, в результате которой задержали 15 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, полицейские пресекли канал поставки из-за рубежа пищевого мака, который имел в составе значительные примеси маковой соломы и опия.

"Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны.

Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента, владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому - основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика.

Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

В Уральске правоохранители провели обыски в двух магазинах и изъяли 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых, по данным полицейских, были записаны суммы, полученные в результате наркоторговли.

В Актобе изъято еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander. Предполагается, что на нем преступники перевозили наркотики.

В Шымкенте задержан предполагаемый организатор преступного бизнеса.

"У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150, а также большегруз DAF", - говорится в сообщении МВД.

В Алматы полицейские провели обыск складов, арендованных одним из подозреваемых. На складах стражи порядка нашли и изъяли больше 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5.

В это же время сотрудники транспортной полиции задержали еще семь человек, которые, по версии следствия, наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном.

"Всего в результате проведенных спецопераций задержано 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит лишение свободы на срок от 15 до 25 лет. Изъято свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов "тропикамид" и "мидекс", около 5 млн тенге, 4 автомашины и большегруз DAF.

Для понимания масштаба преступлений необходимо отметить, что для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. На улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в 4 млрд тенге", - пояснил Кусаинов.

Напомним, в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.