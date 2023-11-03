Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лжесотруднице "Отбасы банка", обманувшей людей на 500 млн тенге, вынесли приговор в Астане

Опубликовано:

Полицейский застегивает наручники на руках женщины
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Sina Schuldt / Picture Alliance / Getty Images

В Астане вынесли приговор казахстанке, которая, представляясь сотрудницей "Отбасы банка", обманула десятки человек более на полмиллиарда тенге, передает телеканал "Астана".

Максимальный срок, который грозил мошеннице за обман в особо крупном размере - 10 лет колонии. Но суд учел наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, поэтому наказание женщине смягчили - ее приговорили к 6 годам 8 месяцам тюрьмы.

Помимо этого, у мошенницы конфисковали квартиры и элитные авто, а также обязали возместить ущерб пострадавшим.

"Шакирову З. признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, и по данной статье назначить ей наказание сроком на 6 лет 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств физических лиц сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - зачитал приговор судья.

Журналисты пояснили, что дело против астанчанки было заведено около года назад. Как установило следствие, предприимчивая женщина представлялась сотрудницей "Отбасы банка" и обещала астанчанам ипотеку под выгодный процент. Ей удалось обмануть несколько десятков человек на общую сумму около 500 миллионов тенге.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044078-lzhesotrudnitse-otbasy-banka-obmanuvshey-lyudey-na-500-mln-tenge-vynesli-prigovor-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.