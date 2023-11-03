Лжесотруднице "Отбасы банка", обманувшей людей на 500 млн тенге, вынесли приговор в Астане

В Астане вынесли приговор казахстанке, которая, представляясь сотрудницей "Отбасы банка", обманула десятки человек более на полмиллиарда тенге, передает телеканал "Астана".

Максимальный срок, который грозил мошеннице за обман в особо крупном размере - 10 лет колонии. Но суд учел наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, поэтому наказание женщине смягчили - ее приговорили к 6 годам 8 месяцам тюрьмы.

Помимо этого, у мошенницы конфисковали квартиры и элитные авто, а также обязали возместить ущерб пострадавшим.

"Шакирову З. признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, и по данной статье назначить ей наказание сроком на 6 лет 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств физических лиц сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - зачитал приговор судья.

Журналисты пояснили, что дело против астанчанки было заведено около года назад. Как установило следствие, предприимчивая женщина представлялась сотрудницей "Отбасы банка" и обещала астанчанам ипотеку под выгодный процент. Ей удалось обмануть несколько десятков человек на общую сумму около 500 миллионов тенге.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.