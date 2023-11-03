Женщина взяла у алматинки 36 млн тенге и пряталась 13 лет

Подозреваемую в мошенничестве, 13 лет находившуюся в розыске, задержали павлодарские полицейские. 67-летнюю женщину нашли в Экибастузе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в 2006 году в Алматы подозреваемая, предлагая услуги по оформлению жилья по государственной программе, обманула женщину на 36 млн тенге.

Потерпевшая обратилась в полицию. При этом подозреваемая "кормила" ее обещаниями, а в 2010 году и вовсе скрылась от правосудия.

"Подозреваемая была объявлена в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана в Экибастузе. В настоящее время женщина находится в ИВС. Инициатору розыска сообщено о задержании", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Здесь добавили, что скрываться от правосудия не имеет смысла.

"Хоть беглецы и принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для правосудия, скрываются за пределами своего города и страны, за совершенные деяния ответить им все равно придется", - отметили стражи порядка.

Напомним, ранее полиция Шымкента объявила в розыск подозреваемых в кибермошенничестве - мужчину и двух женщин. Сумма ущерба потерпевшим составила около 50 млн тенге.

По данным стражей порядка, подозреваемые копировали чужое объявление, размещенное на сайте по продаже автомобилей, и указывали более низкую цену. Потенциальному покупателю назначали встречу. Далее под видом клиента звонили владельцу машины, с которым также договаривались встретиться.

Обе стороны злоумышленники предупреждали, что посмотреть или показать автомобиль придет родственник, а остальные вопросы нужно будет решить с ними по телефону. Таким образом они сводили настоящих продавцов и покупателей, а деньги последние переводили на их счета.