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Женщина взяла у алматинки 36 млн тенге и пряталась 13 лет

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Деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подозреваемую в мошенничестве, 13 лет находившуюся в розыске, задержали павлодарские полицейские. 67-летнюю женщину нашли в Экибастузе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в 2006 году в Алматы подозреваемая, предлагая услуги по оформлению жилья по государственной программе, обманула женщину на 36 млн тенге.

Потерпевшая обратилась в полицию. При этом подозреваемая "кормила" ее обещаниями, а в 2010 году и вовсе скрылась от правосудия.

"Подозреваемая была объявлена в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана в Экибастузе. В настоящее время женщина находится в ИВС. Инициатору розыска сообщено о задержании", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Здесь добавили, что скрываться от правосудия не имеет смысла.

"Хоть беглецы и принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для правосудия, скрываются за пределами своего города и страны, за совершенные деяния ответить им все равно придется", - отметили стражи порядка.

Напомним, ранее полиция Шымкента объявила в розыск подозреваемых в кибермошенничестве - мужчину и двух женщин. Сумма ущерба потерпевшим составила около 50 млн тенге.

По данным стражей порядка, подозреваемые копировали чужое объявление, размещенное на сайте по продаже автомобилей, и указывали более низкую цену. Потенциальному покупателю назначали встречу. Далее под видом клиента звонили владельцу машины, с которым также договаривались встретиться.

Обе стороны злоумышленники предупреждали, что посмотреть или показать автомобиль придет родственник, а остальные вопросы нужно будет решить с ними по телефону. Таким образом они сводили настоящих продавцов и покупателей, а деньги последние переводили на их счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043938-zhenschina-vzyala-u-almatinki-36-mln-tenge-i-pryatalas-13-let/

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