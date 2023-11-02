Спецоперация на юге Казахстана: 30 иностранцев обнаружили в одной времянке (видео)

30 иностранцев выявили во времянке жителя Туркестанской области в ходе спецоперации по ликвидации канала незаконной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками УБОП ДП Туркестанской области пресечена деятельность по организации незаконной миграции на территории Сарыагашского района.

"В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение предоставлял гражданам Узбекистана услуги для незаконного въезда и выезда через государственную границу", - рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

В результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района при получении денежных средств в размере 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.

При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 млн тенге, два телефона и документы иностранных граждан.

Кроме того, при осмотре принадлежащей мужчине времянки стражи порядка выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Им подозреваемый гарантировал беспрепятственный выезд в Узбекистан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.394 ч.1 УК РК "Организация незаконной миграции". Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.

Наказание за организацию незаконной миграции

Согласно ст.394 УК РК:

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.