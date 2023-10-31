КНБ провел задержание в Алматинской области

31 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, мужчина подозревается в пропаганде идей терроризма.

При обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК. Иную информацию в интересах следствия в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.1 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале октября текущего года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры и содействии полиции был задержан другой житель Алматинской области. Его заподозрили в пропаганде идей терроризма, в том числе через интернет.