Скелет разыскиваемого за преступление нашли в Павлодарской области

Скелет человека обнаружили в Баянаульском районе, по которому даже сначала не могли определить пол. Криминалисты Экибастуза взяли сохранившиеся останки на лабораторное исследование и установили личность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, скелетированные останки обнаружили в сентябре 2022 года. Визуально было невозможно определить возраст, расу и пол человека. Лишь одна деталь помогла установить личность.

"Останки человека были неузнаваемы и только на пальцах, согнутых в кулак, сохранились кусочки кожи, по которым и был проведен ряд экспертиз. Был определен пол человека - мужчина, установлена его личность", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что останки принадлежат жителю Карагандинской области 1980 года рождения. Ранее мужчина был судим и в базе данных стражей порядка числился в списке разыскиваемых за совершение преступления. При этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, этим летом в Костанае сотрудники КТЭК обнаружили скелетированные останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении улиц Мауленова и Дощанова. На место выехали полицейские для проведения необходимых следственных действий.

Позже здесь же нашли еще один человеческий скелет. Были назначены экспертизы.