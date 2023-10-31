Скандальные супруги по очереди вызывали полицию, а потом помирились в суде в Экибастузе

В Экибастузе скандальные супруги по очереди вызывали полицию, а потом помирились в зале суда. При этом мужчина и женщина утверждали, что любят друг друга, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в управление полиции Экибастуза обратилась семья - сначала женщина, а потом и ее муж, заявили о семейном скандале.

С каждым была проведена работа, выставлены защитные предписания. Оба прошли судебно-медицинскую экспертизу. Семья взята на контроль. Однако в суде они примирились, претензий не имеют и утверждают, что любят друг друга.

"Всего за этот год только в Экибастузском регионе рассмотрено 291 административное дело, где 128 материалов были прекращены за примирением сторон в порядке медиации", - сообщили в ДП Павлодарской области.

При этом были установлены особые требования к поведению в отношении 52 правонарушителей с запретом употребления алкоголя.

Вынесено 780 защитных предписаний, за нарушение требований которых к административной ответственности по ст.461 КоАП РК привлечены 82 человека, из них к 40 семейным агрессорам применено административное взыскание в виде ареста от 3 до 10 суток.

Добавим, что согласно ст.20 Закона РК "О профилактике бытового насилия" в целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства задержания полицейскими выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.

Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено.

Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.