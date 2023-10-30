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Меняли фильтры: пенсионерка поверила рабочим и лишилась миллионов тенге на севере Казахстана

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Пожилая женщина смотрит в сторону
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области 66-летняя женщина лишилась почти 3 миллионов тенге, позволив пришедшим к ней мастерам установить приложение на свой телефон, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, в полицию обратилась 66-летняя пенсионерка. Она рассказала, что с ее депозита была похищена крупная сумма денег – 2 млн 800 тысяч тенге.

Сообщается, что женщина решила поменять фильтры очистки воды в квартире. Двое молодых людей, которые занимались этими работами, несколько раз приходили к ней домой и видели, что она проживает одна.

"Мастер" предложил установить приложение банка на свой телефон для проведения оплаты. Пенсионерка доверилась и передала свое удостоверение личности, по которому молодой человек прошел верификацию и перевел деньги с депозита на счета своих знакомых", – рассказали корреспонденты.

Через несколько дней пенсионерка обнаружила пропажу денег при обращении в ЦОН. 

Отмечается, что стражи порядка установили 28-летнего жителя Федоровского района. Однако к тому времени, по данным полиции, он успел потратить похищенные деньги, купив дорогие вещи и телефон. 

В полиции также отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за мошеннические действия. Начато досудебное расследование, предусмотренное пунктом 4 части 2 статьи 190 УК РК.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043257-menyali-filtry-pensionerka-poverila-rabochim-i-lishilas-millionov-tenge-na-severe-kazahstana/

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