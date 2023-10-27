Спецоперацию по задержанию представителя криминалитета провели в ВКО (видео)

Спецоперация по задержанию представителя криминалитета проведена в Восточно-Казахстанской области. Подозреваемых обвиняют в вымогательстве у бизнесмена из Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, УБОП ДП совместно с ДКНБ по Восточно-Казахстанской области установлено, что 57-летний житель Алматы, преследуя свой преступный умысел, приехал в Усть-Каменогорск, где, действуя в сговоре с местным жителем, путем угроз применения физической силы к потерпевшему и его семье, заставил переоформить имеющийся у него земельный участок в свою пользу.

"В настоящее время оба подозреваемых задержаны, один из них водворен в ИВС. Во время обыска его места жительства изъяты соответствующие юридические документы. В отношении второго также решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство)", - отметил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.