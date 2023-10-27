Пьяный казахстанец по ошибке залез в дом пенсионерки и нагрубил ей
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Пенсионерка из Акмолинской области заявила, что некий мужчина ворвался в ее дом поздно ночью в нетрезвом состоянии – его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
71-летняя пенсионерка из Акмолинской области пожаловалась полиции на некоего мужчину, ворвавшегося в ее дом.
"Пенсионерка сообщила, что 25 октября около 02:00 малознакомый молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, незаконно вторгся в ее дом путем взлома двери, наговорил грубостей и сбежал", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Задержанного мужчину доставили в центральную районную больницу для проведения медосвидетельствования.
Позже он признался в содеянном и объяснил, что был пьян и перепутал дом, ворвавшись в чужое жилище поздней ночью.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 149 УК РК “Нарушение неприкосновенности жилища”. Полицейские устанавливают сумму ущерба от взлома, ведется следствие.
Добавим, согласно части 2 статьи 149 УК РК, нарушение неприкосновенности жилища наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042760-pyanyy-kazahstanets-po-oshibke-zalez-v-dom-pensionerki-i-nagrubil-ey/