Пьяный казахстанец по ошибке залез в дом пенсионерки и нагрубил ей

Пенсионерка из Акмолинской области заявила, что некий мужчина ворвался в ее дом поздно ночью в нетрезвом состоянии – его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

71-летняя пенсионерка из Акмолинской области пожаловалась полиции на некоего мужчину, ворвавшегося в ее дом.

"Пенсионерка сообщила, что 25 октября около 02:00 малознакомый молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, незаконно вторгся в ее дом путем взлома двери, наговорил грубостей и сбежал", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержанного мужчину доставили в центральную районную больницу для проведения медосвидетельствования.

Позже он признался в содеянном и объяснил, что был пьян и перепутал дом, ворвавшись в чужое жилище поздней ночью.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 149 УК РК “Нарушение неприкосновенности жилища”. Полицейские устанавливают сумму ущерба от взлома, ведется следствие.

Добавим, согласно части 2 статьи 149 УК РК, нарушение неприкосновенности жилища наказывается: