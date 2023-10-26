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Полицейскому в Астане разбили очки во время задержания пьяных мужчин (видео)

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Полицейские в форме
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в ночное время произошла драка между двумя пьяными мужчинами. Один из них разбил очки и сорвал жилет с прибывших на место сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Ночью в Астане на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Желтоксана произошла драка между двумя мужчинами – оба были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ДП в Instagram.

На место прибыли патрульные полицейские и задержали участников потасовки.

"При разбирательстве один из мужчин повел себя агрессивно и стал выражаться нецензурной бранью в адрес патрульных полиции. На замечания не реагировал и отказывался соблюдать законные требования сотрудников", – говорится в сообщении.

В городском ДП также рассказали, что 36-летний мужчина применил насилие в отношении патрульных – он сорвал с них жилет и разбил очки. Однако его удалось скрутить и заключить под стражу.

За угрозу и насильственные действия в отношении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей начато досудебное расследование по статье 380 УК РК.

Согласно данной статье УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • ограничением свободы до 7 лет;
  • лишением свободы до 15 лет.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042678-politseyskomu-v-astane-razbili-ochki-vo-vremya-zaderzhaniya-pyanyh-muzhchin/

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