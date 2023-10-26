Четыре наряда полиции направили на место групповой драки в Кокшетау (видео)

Посетители кафе в Кокшетау решили выяснить отношения и вышли на улицу, где словесный конфликт перерос в групповую драку. Инцидент попал на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, несколько местных жителей, отдыхавших в одном из развлекательных заведений Кокшетау, решили выяснить отношения, но словесный конфликт перерос в драку.

Группу мужчин возле кафе заметил инспектор видеонаблюдения ЦОУ и незамедлительно направил на место ближайший автопатруль. Прибытие полицейских оказалось как раз кстати: обстановка между мужчинами накалилась, в ход шли кулаки.

"Для установления обстоятельств, задержания и последующего доставления в управление полиции всех участников конфликта к месту происшествия прибыли 4 наряда батальона патрульной полиции.

Стражам порядка удалось остановить разъяренных мужчин и обеспечить безопасность всех участников инцидента. В результате в полицию были доставлены 4 жителей Кокшетау в возрасте от 28 до 44 лет", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.293 ч.2 УК РК (Хулиганство). Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Наказание за хулиганство в Казахстане

Согласно ст.293 УК РК:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.