МВД: Преступная группа занималась транспортировкой наркотиков в регионы Казахстана

Полицейские Жамбылской области задержали преступную группу, подозреваемую в транспортировке наркотических веществ в другие регионы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП Жамбылской области на территории Туркестанской области задержана грузовая автомашина Scania R480, следовавшая из Алматы в Актобе. За рулем находился 33-летний житель Байзакского района, говорится на официальном медиапортале министерства.

В ходе обыска в кузове автомашины обнаружены четыре коробки с марихуаной - общий вес составил около 5 кг.

В тот же день по местам проживания с наркотиками задержаны трое жителей того же района.

В ходе обысков по месту проживания изъято 9 мешков с марихуаной и гашишем. Общий вес изъятого зелья составил более 140 кг, что является особо крупным размером, подчеркнули полицейские.

По данному факту начаты досудебные расследования по ч. 2 ст. 296 и ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанным поместиили в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.

Согласно части 2 статьи 296 У РК, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Соглано части 3 статьи 297 УК РК, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.