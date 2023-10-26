Избиение менеджера ресторана попало на видео в Актобе. Инцидент произошел 23 октября. Подозреваемого задержали и доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, посетителя ресторана не устроило обслуживание официанта. Недовольный гость вызвал менеджера. В ходе разговора сотрудник заведения пытался успокоить 28-летнего мужчину, но тот нанес ему удар кулаком по лицу.

В результате 21-летний парень упал на пол. Позже он обратился в больницу с ушибленной рваной раной подбородочной области.

Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

Добавим, то согласно ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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