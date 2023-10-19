Подозреваемых в вымогательствах денег и дорогих телефонов задержали в Уральске

Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске - операцию провели сотрудники ДКНБ региона и местные полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сегодня, 19 октября, ДП Западно-Казахстанской области при содействии ДКНБ по подозрению в систематических вымогательствах крупной суммы денежных средств и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге задержаны четыре жителя Уральска.

Деньги и технику они вымогали и местных предпринимателей, говорится на официальном медиапортале МВД.

Как заявили в полиции, задержанные являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимые за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Как сообщили в полиции, при обыске по местам жительства задержанных было изъято холодное оружие, наркотические средства, религиозные материалы и иные вещественные доказательства.

В настоящий момент осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Вымогательство).

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, группой лиц по предварительному сговору неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.