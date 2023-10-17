Погром устроили в центре наркологии Астаны

Водителя авто, задержанного в Косшы, доставили в центр наркологии и психиатрии Астаны. Там мужчина устроил погром, его привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz, водителя авто остановил участковый инспектор в Косшы.

"При проверке документов страж порядка заметил, что от водителя исходил резкий запах спиртного", – говорится в публикации.

Чтобы установить степень опьянения, 42-летнего мужчину доставили в центр наркологии и психиатрии Астаны, однако сотруднику полиции он оказал неповиновение.

Согласно результатам медосвидетельствования, у мужчины выявили алкогольное опьянение средней степени тяжести. За это его привлекли к административной ответственности по статье 667 КоАП РК.

"Кроме того, находясь в помещении, он устроил погром, повредив стену, пожарный щит и стулья", – рассказали в пресс-службе МВД.

За умышленное повреждение чужого имущества казахстанца привлекли к ответственности по части 1 статьи 147-1 КоАП РК. Собранный материал в его отношении направили в специализированный межрайонный суд по адмнарушениям.

В итоге за неповиновение законному требованию участкового на мужчину наложен штраф в размере 20 МРП, а за повреждение чужого имущества – штраф 30 МРП (103,5 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет: