Осуждены сотрудники акимата Тараза

Приговором суда №2 Тараза руководитель отдела земельных отношений акимата Тараза и бывший заведующий сектором этого же отдела осуждены за злоупотребления должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Преступные действия госслужащих выявила в ходе анализа прокуратура Тараза. В частности, должностные лица незаконно изъяли 3,56 га земли сельскохозяйственного назначения и обменяли на два коммерческих участка общей площадью 3,56 га.

Однако никакой нужды в изъятии участка сельскохозяйственного назначения в интересах государства не было. К тому же обмен был заведомо неравноценный и повлек причинение ущерба на сумму свыше 121 млн тенге", - указывается на официальном сайте надзорного органа.

В ведомстве добавили, что оба участка коммерческого назначения находятся на территории 14 микрорайона и их продажа на аукционе принесла бы доход местному бюджету. Но вместо этого прибыль получили отдельные лица: один участок площадью 1,3 га продан автосалону за 93 млн тенге.

По данному факту летом прошлого года было начато досудебное расследование по ст.361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Делом занялась Антикоррупционная служба по Жамбылской области.

Суд признал виновными руководителя отдела земельных отношений по ст.361 УК РК, а экс-заведующего сектором - по ст.24-ст.361 УК РК. Оба были приговорены к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Решением суда земельные участки возвращены в государственный фонд. Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.24 уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.