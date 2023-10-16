Смартфон астанчанина оказался в Степногорске после пьяного застолья

Астанчанин после застолья со знакомым в Астане потерял смартфон, а также лишился денег на счету. Подозреваемый, как выяснили полицейские, уехал в Степногорск, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале МВД Polisia.kz говорится, что астанчанин вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире.

"Потерпевший отправил своего знакомого в магазин за очередной порцией алкоголя, при этом дав ему свой телефон и сказав пароль от мобильного банкинга", – говорится в публикации.

Знакомый потерпевшего вернулся с покупками обратно в квартиру.

"Мужчина дождался, когда его собутыльник заснет, и завладел его телефоном. Выйдя из квартиры, он совершил покупки с телефона, а оставшиеся 130 тысяч тенге обналичил и уехал в Степногорск, где продал телефон своему знакомому", – сообщила пресс-служба МВД.

Столичные полицейские задержали 41-летнего подозреваемого в Степногорске, он дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства.

На данный момент проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: