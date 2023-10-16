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Смартфон астанчанина оказался в Степногорске после пьяного застолья

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Мужчина держит в руках телефон
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Астанчанин после застолья со знакомым в Астане потерял смартфон, а также лишился денег на счету. Подозреваемый, как выяснили полицейские, уехал в Степногорск, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале МВД Polisia.kz говорится, что астанчанин вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире.

"Потерпевший отправил своего знакомого в магазин за очередной порцией алкоголя, при этом дав ему свой телефон и сказав пароль от мобильного банкинга", – говорится в публикации.

Знакомый потерпевшего вернулся с покупками обратно в квартиру.

"Мужчина дождался, когда его собутыльник заснет, и завладел его телефоном. Выйдя из квартиры, он совершил покупки с телефона, а оставшиеся 130 тысяч тенге обналичил и уехал в Степногорск, где продал телефон своему знакомому", – сообщила пресс-служба МВД.

Столичные полицейские задержали 41-летнего подозреваемого в Степногорске, он дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства.

На данный момент проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041105-smartfon-astanchanina-okazalsya-v-stepnogorske-posle-pyanogo-zastolya/

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