Расследование проводят в отношении научных сотрудников университета в ЗКО

Прокуратурой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту растраты денежных средств научными сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщил официальный представитель ведомства Дархан Дуйсембай, Министерством науки и высшего образования университету выделено 55 млн тенге для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней.

Результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях с последующим получением соответствующего патента.

"Однако научно-исследовательские работы университетом проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута.

При этом выделенные средства похищены путем составления фиктивного акта выполненных работ", - отметили в Генпрокуратуре РК.

По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным департаментом экономических расследований.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали, что в Астане выявлены факты хищения денежных средств бывшими частными судебными исполнителями. По информации ведомства, двое судебных исполнителей, несмотря на прекращение деятельности, на протяжении полугода распоряжались деньгами, предназначенными для уплаты алиментов 87 детям.

Например, пояснили в Генпрокуратуре, одним из них присваивались алименты двух воспитанников детдома, перечисляемые их отцом-инвалидом II группы из получаемых средств социальных пособий. Другой снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их. Общая сумма ущерба составила 5 млн тенге. После вмешательства прокуроров 34 детям были произведены выплаты.