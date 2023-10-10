Подростки разбивали уличные фонари в Актобе и снимали это на видео

Двое школьников в Актобе разбивали уличные фонари, попутно снимая это на камеру. Полиция установила их личности и доставила в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Видео порчи городского имущества опубликовали в Instagram-профиле "Пусть Говорят Актобе". На кадрах – двое школьников, один из которых ломает два фонарных столба, другой – снимает происходящее на видео, агитируя друга.

Представители МВД сегодня в своем новостном Telegram-канале сообщили, что установили личности несовершеннолетних "героев" видео – ими оказались ученики 7 и 9 классов двух школ Актобе.

Родители подростков привлечены к ответственности. К слову, факт порчи городского имущества стражи порядка выявили в ходе мониторинга соцсетей. По словам самих подростков, видео они снимали для TikTok.

В отношении ребят составили протокол по статье 435 КоАП, также их поставили на спецучет – их поведение рассмотрит комиссия по защите прав несовершеннолетних при акимате города.

Согласно статье 435 КоАП, хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (более 24 тыс. тенге).