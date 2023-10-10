Штрафы и тюремные сроки: ряд чиновников в Астане осудили за взятки

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении нескольких чиновников за взяточничество и злоупотребление полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Так, по данным Антикоррупционной службы, Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил за получение взятки (статья 366 УК РК):

начальника Управления ДЧС Астаны Бейсенканова Б. – к 5 годам лишения свободы;

– к 5 годам лишения свободы; руководителя управления строительства Жангасканова А. – к 4,5 годам лишения свободы;

– к 4,5 годам лишения свободы; заместителя руководителя ДВГА Айтжанову Г. – к штрафу в сумме 60 млн тенге;

– к штрафу в сумме 60 млн тенге; главного специалиста ДВГА Абишеву А. – к штрафу в сумме 90 млн тенге.

"Также за злоупотребление должностными полномочиями (статья 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, указанных лиц пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Как сообщает Антикор, начальник Управления ДЧС подозревался в получении взятки в размере 5 млн тенге от представителей строительной организации за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы.

"Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.

Руководителю Управления строительства города Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге", – добавили правоохранители.

При этом глава управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.

"Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам", – сообщили в ведомстве.

Специалисты отметили, что в соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, согласно статье 361 УК РК, использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается: