Подростка избили в школе в Костанайской области

В Костанайской области подростка избили в школе. Полиция в рамках досудебного расследования даст правовую оценку в отношении работников организации образования, передает Alau.kz.

Издание со ссылкой на ДП Костанайской области сообщает, что 6 октября в школе поселка Кушмурун Аулиекольского района произошел конфликт между двумя учениками 10 и 11 класса, в ходе которого один ученик нанес другому телесные повреждения.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

По информации издания, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Стражи порядка проводят необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы.

Также в полиции сообщили, что инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений, с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции.

Кроме того, как отметили в ДП региона, данный конфликт в ближайшее время будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.

"В рамках досудебного расследования также будет дана правовая оценка и в отношении работников организации образования на наличие в их действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 127-1 КОАП РК "Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также, согласно статье 127-1 КоАП РК, несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17250 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34500 тенге) .