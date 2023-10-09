Женщину пытались изнасиловать на улице среди бела дня в Усть-Каменогорске (видео)

Жительница Усть-Каменогорска едва не стала жертвой изнасилования. Стражи порядка задержали подозреваемого по "горячим следам", передает телеканала "Астана".

В сюжете телеканала говорится, что на жительницу Усть-Каменогорска напали и пытались изнасиловать среди бела дня. Крики о помощи услышала одна из жительниц ближайшего дома. Она стала снимать происходящее на камеру смартфона и звать на помощь соседей.

Корреспонденты телеканала отмечают, что это спугнуло преступника и он сбежал с места происшествия.

Стражи порядка изучили видеозапись и задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 40-летний житель города, он дал признательные показания.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 24 части 3 и статье 120 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Попытка изнасилования". Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Указанный мужчина ранее не судим, на каких-либо учетах не состоит", – рассказала, руководитель пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.