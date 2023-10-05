Тюремные сроки получили экс-глава мангистауского медиахолдинга и ее бухгалтер

В Актау огласили приговор по делу о хищении бюджетных денег в ТОО "Мангистау медиа". К лишению свободы приговорили экс-директора и бухгалтера организации, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что бывшей руководительнице мангистауского медиахолдинга назначили 4 года лишения свободы. При этом бухгалтера компании осудили на 7 лет.

По данным телеканала, женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых – хищение бюджетных денег.

На самом оглашении приговора экс-глава ТОО "Мангистау медиа" не присутствовала, так как находится в больнице, а вот ее бывшую сотрудницу арестовали в зале суда. До этого обе обвиняемые находились под домашним арестом.

Всего главу медиахолдинга осудили по трем статьям:

по пунктам 1 и 2 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";

по части 1 статьи 371 УК РК "Халатность";

по статье 423 УК РК "Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства".

"Признать виновной Дутбаеву Айсулу Кабышевну по статье 189 части 3 пункт 1, 2, статье 371 часть 1, статье 423 Уголовного кодекса. По статье 189 часть 3 пункт 1, 2 назначить 4 года лишения свободы", – зачитала приговор судья Актауского городского суда Марет Ковраева.

Отмечается, что в мае прошлого года аудиторская проверка показала, что в объединении местных газет недостает 57 млн тенге. После вмешательства прокуроров сумма уменьшилась до 4 миллионов. Именно эти деньги посчитали совместно украденными.

Однако дочь осужденной экс-главы медиахолдинга заявила, что будет подавать апелляцию.

"Халатность – то, что она передала ЭЦП-ключ свой бухгалтеру. Но халатность, данная статья прививается только к государственным служащим, а моя мама не является государственным служащим. Мы будем подавать апелляцию", – заявила адвокат и дочь осужденной.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, согласно 3 части этой статьи, о которой шла речь выше, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере ;

; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций , либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, может наказываться штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в случаях, предусмотренных пунктом 2 части третьей настоящей статьи, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, по статье 371 УК РК, халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.