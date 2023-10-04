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25 тонн пшеницы пытались украсть и вывезти на "КамАЗе" в Акмолинской области

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Задержание подозреваемого
Задержание. Фото с места событий: Polisia.kz

Полицейские пресекли хищение 25 тонн пшеницы в Акмолинской области - ее пытались вывезти на грузовике, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном медиапортале ведомства, сотрудникам УБОП в ходе отработок поступила информация о том, что на территории Буландынского района совершается кража зерна в больших объемах.

Они выехали на место преступления. Отмечается, чтобы выявить злоумышленников, пришлось проводить отработку на полевых и объездных дорогах, проверять сопроводительные документы у водителей, которые везли сельхоз продукцию.

Тем не менее вскоре был установлен грузовик марки "КамАЗ", водитель которого вез пшеницу (25 тонн) без необходимых документов.

В ходе проверки автомашины правоохранители также выявили у 49-летнего водителя незарегистрированное травматическое оружие.

Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Позже выяснилось, что водителя нанял 36-летний агроном одного из ТОО - его тоже удалось установить полицейским.

Подчеркивается, что директор компании не знал о том, что происходит на предприятии.

Было начато расследование по статье "Кража" УК РК, а также в отношении водителя возбудили дело по факту ношения оружия.

В полиции Акмолинской области добавили, что каждое преступление, связанное так или иначе с уборочной кампанией, находится на особом контроле.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039560-25-tonn-pshenitsy-pytalis-ukrast-v-vyvezti-na-kamaze-v-akmolinskoy-oblasti/

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