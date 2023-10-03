Более 1 млн тенге потерял казахстанец после знакомства с мужчиной по WhatsApp

Более одного миллиона тенге отдал житель Кокшетау знакомому, пообещавшему легализовать автомобиль и был обманут. За дело взялась полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

35-летний житель Кокшетау обратился в полицию с заявлением. По его словам, он отдал свыше миллиона тенге знакомому, пообещавшему помочь с легализацией авто.

"По словам горожанина, летом этого года он отдал более 1 млн тенге новому знакомому, обещавшему за эту сумму помочь в оформлении и постановке автомашины на учет. С посредником заявитель познакомился в WhatsApp, а денежные средства передал при личной встрече", – говорится в сообщении.

Как рассказал потерпевший, с посредником он договорился о том, что на оформление всех документов должно было уйти 10 дней. А когда это условие выполнено не было, мужчина потребовал обратно свои деньги.

"Спустя три месяца ни возврата денежных средств, ни новых документов на авто горожанин так и не дождался. После безуспешных попыток вернуть свои сбережения, мужчина был вынужден обратиться с заявлением в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 190 УК РК, проводятся следственные мероприятия.

Согласно части 1 данной статьи УК, мошенничество наказывается: