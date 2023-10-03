Более 1 млн тенге потерял казахстанец после знакомства с мужчиной по WhatsApp
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Более одного миллиона тенге отдал житель Кокшетау знакомому, пообещавшему легализовать автомобиль и был обманут. За дело взялась полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.
35-летний житель Кокшетау обратился в полицию с заявлением. По его словам, он отдал свыше миллиона тенге знакомому, пообещавшему помочь с легализацией авто.
"По словам горожанина, летом этого года он отдал более 1 млн тенге новому знакомому, обещавшему за эту сумму помочь в оформлении и постановке автомашины на учет. С посредником заявитель познакомился в WhatsApp, а денежные средства передал при личной встрече", – говорится в сообщении.
Как рассказал потерпевший, с посредником он договорился о том, что на оформление всех документов должно было уйти 10 дней. А когда это условие выполнено не было, мужчина потребовал обратно свои деньги.
"Спустя три месяца ни возврата денежных средств, ни новых документов на авто горожанин так и не дождался. После безуспешных попыток вернуть свои сбережения, мужчина был вынужден обратиться с заявлением в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 190 УК РК, проводятся следственные мероприятия.
Согласно части 1 данной статьи УК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039394-bolee-1-mln-tenge-poteryal-kazahstanets-posle-znakomstva-s-muzhchinoy-po-whatsapp/