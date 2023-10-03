Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Более 1 млн тенге потерял казахстанец после знакомства с мужчиной по WhatsApp

Опубликовано:

Авто едут по дороге
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Более одного миллиона тенге отдал житель Кокшетау знакомому, пообещавшему легализовать автомобиль и был обманут. За дело взялась полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

35-летний житель Кокшетау обратился в полицию с заявлением. По его словам, он отдал свыше миллиона тенге знакомому, пообещавшему помочь с легализацией авто.

"По словам горожанина, летом этого года он отдал более 1 млн тенге новому знакомому, обещавшему за эту сумму помочь в оформлении и постановке автомашины на учет. С посредником заявитель познакомился в WhatsApp, а денежные средства передал при личной встрече", – говорится в сообщении.

Как рассказал потерпевший, с посредником он договорился о том, что на оформление всех документов должно было уйти 10 дней. А когда это условие выполнено не было, мужчина потребовал обратно свои деньги.

"Спустя три месяца ни возврата денежных средств, ни новых документов на авто горожанин так и не дождался. После безуспешных попыток вернуть свои сбережения, мужчина был вынужден обратиться с заявлением в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 190 УК РК, проводятся следственные мероприятия.

Согласно части 1 данной статьи УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039394-bolee-1-mln-tenge-poteryal-kazahstanets-posle-znakomstva-s-muzhchinoy-po-whatsapp/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.