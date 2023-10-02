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Молодую пару заподозрили в продаже наркотиков в увеселительных заведениях Астаны (видео)

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Обыск полиции
Обыск полиции. Фото: polisia.kz

В Астане полицейские задержали молодую пару, которую подозревают в поставке наркотических средств в увеселительных заведениях, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские Астаны задержали молодую пару, подозреваемую в поставке наркотиков в увеселительных заведениях города.

"В ходе проведения обыска автомашины Mercedes Benz, принадлежащей астанчанке, изъят бумажный пакет с мефедроном весом более 200 граммов, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств", – говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире, где пара проживает, в кухонном шкафу нашли сумку. Там находилось более 350 граммов того же наркотика, сообщили в МВД.

В итоге общий вес изъятого мефедрона составил 558 граммов, то есть свыше двух тысяч разовых доз.

Начато досудебное расследование. Одного из подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного срока с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039086-narkosbytchikami-nazvala-politsiya-moloduyu-paru-iz-astany-video/

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