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Обещала товары из Китая: полиция ищет жертв крупного мошенничества в Алматы

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

Алматинские полицейские расследуют дело о крупном мошенничестве - стражи порядка заняты поиском потерпевших от действий злоумышленников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Дело расследуют по части 4 статьи 190 УК РК, сообщается на официальном медиапортале ведомства. Предполагается, что женщина получила деньги от граждан за доставку товаров народного потребления из КНР.

Как заявили в полиции, на данном этапе потерпевшими признаны 36 человек, которые обратились с официальным заявлением. Это - оптовые покупатели, выступающие менеджерами (посредниками) между поставщицей и покупателями.

Сумма ущерба еще устанавливается.

"Не исключено, что потерпевших может быть намного больше. В связи с этим призываем их связаться с нами по телефонам: 8-775-222-24-51; 8-777-080-97-97 и 8-701-125-38-30", - обратился начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.

Согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038785-obeschala-tovary-iz-kitaya-politsiya-ischet-zhertv-po-delu-o-krupnom-moshennichestve-v-almaty/

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