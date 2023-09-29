"Привет, это Ксения": казахстанка перевела все свои деньги контакту с фото знакомой

Жительница Тараза откликнулась на просьбу "знакомой" в WhatsApp и потеряла все свои деньги. Сейчас по факту мошенничества проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на территории региона участились случаи мошенничества под видом просьбы займа денег от родственников и друзей. Данный способ злоумышленники используют уже давно, но если раньше мошенникам приходилось для этого взламывать чужую страницу, то теперь они могут обойтись и без этого.

Например, в полицию обратилась жительница Тараза и рассказала, что в WhatsApp пришло сообщение с неизвестного номера от знакомой следующего содержания: "Привет, как дела? Это я, Ксения. Можешь одолжить 800 тысяч до вечера?".

При этом в контакте была действительно установлена фотография знакомой. Поэтому женщина перевела ей свои последние деньги в размере 260 тысяч тенге через мобильное приложение. Об обмане заявительница узнала на странице знакомой в Instagram, где та предупреждала близких, что от ее имени аферисты просят деньги.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Шымкенте. Им оказался 27-летний житель Туркестанской области. В настоящее время он отпущен под обязательство о явке.

В ходе следствия установлено, что перевод был осуществлен на счет человека, который не был причастен к мошенничеству. С ним связался неизвестный и просил перевести обратно средства, которые он отправил на его счет якобы по ошибке. Деньги злоумышленник также снял через карту другого гражданина, попросив помочь обналичить сумму в связи с отсутствием банковского счета.

"Следует отметить, что мошенники для своих преступных действий выбирают фото предпринимателей, людей с высоким заработком, чтобы у жертв не появились сомнения в возврате денег.

В подобных случаях необходимо игнорировать просьбу о переводе и ничего не отвечать на сообщения, позвонить знакомому, чтобы рассказать о случившемся, убедиться, что просьба исходит от него лично и заодно проверить, все ли у него в порядке", - порекомендовали в ДП Жамбылской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.