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"Привет, это Ксения": казахстанка перевела все свои деньги контакту с фото знакомой

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Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Тараза откликнулась на просьбу "знакомой" в WhatsApp и потеряла все свои деньги. Сейчас по факту мошенничества проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на территории региона участились случаи мошенничества под видом просьбы займа денег от родственников и друзей. Данный способ злоумышленники используют уже давно, но если раньше мошенникам приходилось для этого взламывать чужую страницу, то теперь они могут обойтись и без этого.

Например, в полицию обратилась жительница Тараза и рассказала, что в WhatsApp пришло сообщение с неизвестного номера от знакомой следующего содержания: "Привет, как дела? Это я, Ксения. Можешь одолжить 800 тысяч до вечера?".

При этом в контакте была действительно установлена фотография знакомой. Поэтому женщина перевела ей свои последние деньги в размере 260 тысяч тенге через мобильное приложение. Об обмане заявительница узнала на странице знакомой в Instagram, где та предупреждала близких, что от ее имени аферисты просят деньги.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Шымкенте. Им оказался 27-летний житель Туркестанской области. В настоящее время он отпущен под обязательство о явке.

В ходе следствия установлено, что перевод был осуществлен на счет человека, который не был причастен к мошенничеству. С ним связался неизвестный и просил перевести обратно средства, которые он отправил на его счет якобы по ошибке. Деньги злоумышленник также снял через карту другого гражданина, попросив помочь обналичить сумму в связи с отсутствием банковского счета.

"Следует отметить, что мошенники для своих преступных действий выбирают фото предпринимателей, людей с высоким заработком, чтобы у жертв не появились сомнения в возврате денег.

В подобных случаях необходимо игнорировать просьбу о переводе и ничего не отвечать на сообщения, позвонить знакомому, чтобы рассказать о случившемся, убедиться, что просьба исходит от него лично и заодно проверить, все ли у него в порядке", - порекомендовали в ДП Жамбылской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038738-privet-eto-kseniya-kazahstanka-perevela-vse-svoi-dengi-kontaktu-s-foto-znakomoy/

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