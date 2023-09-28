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"Использовали парики и меняли внешность": подозреваемых в крупном мошенничестве задержали в Алматы

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Женщина с сумкой
Подозреваемая. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы были задержаны женщина и мужчина по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, они забирали деньги у пенсионеров и передавали их "работодателю", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сначала полицейские задержали 35-летнюю гражданку Д. По информации ведомства, ее подозревают в том, что она в роли курьера забрала у пожилой алматинки 25 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

"Установлено, что злоумышленники позвонили женщине, представились сотрудниками полиции и по традиционному сценарию сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Для возмещения материального ущерба пострадавшим они потребовали крупную сумму денег. Первой на встречу с пенсионеркой под видом курьера пришла гражданка Д. 1988 года рождения. Ей бабушка передала часть затребованной суммы.

Спустя некоторое время к пенсионерке приехал другой курьер – гражданин М. 2000 года рождения. Он получил у женщины 3 тысячи долларов, 5 тысяч евро", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Второго подозреваемого задержали оперативники. Стражи порядка при досмотре обнаружили у него 3,5 млн тенге. Как сообщили в МВД, эти средства были переданы другой пенсионеркой, также ставшей жертвой мошенничества.

"За курьерские услуги фигурант планировал заработать солидное вознаграждение", – добавил Дидар Аханов.

По словам задержанных, с "работодателем" они связывались через Интернет. Таким же способом они получали "заказ".

"Злоумышленники признались, что знали о преступной составляющей своего ремесла. Чтобы завести следствие в заблуждение, они использовали парики и меняли внешность. Однако эти старания не увенчались успехом", – сообщили в полиции.

Напомним, похожая история произошла в Костанае. Подозреваемая в мошенничестве использовала парики, темные очки и разные головные уборы – от платка до кепки. Задержали подозреваемую в номере люкс одной из гостиниц города. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, за мошенничество в крупном размере, в отношении двух или более лиц, неоднократно, грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038618-ispolzovali-pariki-i-menyali-vneshnost-podozrevaemyh-v-krupnom-moshennichestve-zaderzhali-v-almaty/

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