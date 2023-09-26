Приезд жителя Тараза в Алматы обернулся для некоторых горожан потерей имущества

Жителя Тараза подозревают в грабеже, угоне авто, а также шести случаях кражи чужого имущества на территории Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В Алматы полиция задержала 35-летнего жителя Тараза. Его подозревают в многочисленных преступлениях, совершенных на территории города. По информации МВД, в полицию поступило сразу несколько заявлений от горожан о грабеже, угоне и шести кражах чужого имущества.

"Грабеж подозреваемый совершил в подъезде одного из домов. У возвращавшейся домой девушки он отобрал телефон. Угон злоумышленник совершил ночью: вскрыв автомашину Daewoo Nexia, решил прокатиться по ночному городу, но, совершив на угнанной машине ДТП, скрылся с места происшествия.

А кражи фигурант совершал из офисов и магазинов: забирал все, что попадалось под руку – телефоны, портмоне, планшеты", – рассказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Житель Тараза гражданин С. 1988 года рождения был взят под стражу. На данном этапе установлена его причастность к 8 преступным эпизодам.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

В соответствии со статьей 191 УК РК, грабеж наказывается: