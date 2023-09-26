"Путался в данных, сильно нервничал": полиция не поверила алматинцу, заявившему об ограблении

Жителя Алматы уличили в обмане. По версии следствия, он выдумал историю о грабеже, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым должен денег, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

35-летний алматинец в начале третьего ночи заявил в полицию о том, что некие лица напали на него, когда он перевозил их на машине.

"По словам мужчины, двое неизвестных, следуя в его Toyota под видом пассажиров, применили физическую силу и забрали пакет с крупной суммой денег", – сообщили в полиции.

Однако, как рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Зухраб Мырзагали, они обратили внимание на нестыковки в показаниях мужчины. Выяснилось, что грабежа не было.

"С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, которая обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий.

Далее установлено, что грабежа не было. Гражданин С. выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена требованиями статьи 419 УК РК", – сказал Мырзагали.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования. Гражданин С. признал свою вину.

Добавим, согласно статье 419 УК РК, заведомо ложный донос наказывается: