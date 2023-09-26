У алматинца отобрали смартфон и сняли со счета 2 млн тенге

В Алматы мужчина стал жертвой ограбления. Его ударили, отобрали у него смартфон, а затем сняли со счета около 2 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Установлено, что около полуночи молодой человек в микрорайоне Айнабулак встретил прохожего. Преступный план в голове юноши созрел мгновенно: ударив прохожего, он отобрал у него телефон. Далее, увидев в приложении одного из банков крупную сумму, он снял со счета около 2 млн тенге", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Алматинской области. Он дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК.

Также полицейские проверяют личность подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.