У алматинца отобрали смартфон и сняли со счета 2 млн тенге
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В Алматы мужчина стал жертвой ограбления. Его ударили, отобрали у него смартфон, а затем сняли со счета около 2 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
"Установлено, что около полуночи молодой человек в микрорайоне Айнабулак встретил прохожего. Преступный план в голове юноши созрел мгновенно: ударив прохожего, он отобрал у него телефон. Далее, увидев в приложении одного из банков крупную сумму, он снял со счета около 2 млн тенге", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Алматинской области. Он дал признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК.
Также полицейские проверяют личность подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Добавим, что, согласно части 3 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038178-u-almatintsa-otobrali-smartfon-i-snyali-so-scheta-2-mln-tenge/