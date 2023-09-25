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Мигранта из Нигерии наказали за незаконное преподавание английского языка в Жезказгане

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Учитель стоит в классе
Учитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жезказгане задержи гражданина Нигерии, который осуществлял незаконную трудовую деятельность. Его оштрафовали на сумму более чем 86 тыс. тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники отдела миграционной службы Жезказгана в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" установили 31-летнего гражданина Нигерии, осуществлявшего незаконную трудовую деятельность. По словам иностранца, он приехал в город по приглашению одного из учебных заведений в качестве преподавателя английского языка.

Его привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК. Решением специализированного административного суда Жезказгана гражданин Нигерии был оштрафован на 25 МРП (86250 тенге). Кроме того, работодателя также привлекли к административной ответственности по статье 519 КоАП РК.

Добавим, что, согласно статье 519 КоАП РК, привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел, влекут штраф:

  • на физических лиц – в размере 30 МРП (103500 тенге);
  • на должностных лиц – в размере 50 МРП (172500 тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 700 МРП (2,4 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038071-migranta-iz-nigerii-nakazali-za-nezakonnoe-prepodavanie-angliyskogo-yazyka-v-zhezkazgane/

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