Щипачи орудовали в автобусах Алматы: полиция задержала четверых подозреваемых

Полицейские задержали четверых мужчин от 30 до 58 лет, которые, по версии следствия, обворовывали пассажиров автобусов в Алматы, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Самому старшему из задержанных 58 лет. Как сообщили в полиции, его задержали сразу после совершения преступления – он, по данным полицейских, при посадке в автобус маршрута №126 украл из кармана другого пассажира телефон.

По данному факту начато расследование по статье 188 УК РК.

"Подозреваемый арестован. Проверяется его причастность к другим преступлениям", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В Ауэзовском районе Алматы почти одновременно были задержаны еще трое предполагаемых щипачей.

"Один из них – гражданин Н. 1993 года рождения – из Алматинской области. Он путем свободного доступа тайно похитил у подростка телефон.

По похожему сценарию действовал и другой щипач – 30-летний гражданин А. Он в общественном транспорте умыкнул чужое мобильное устройство и попытался скрыться. Однако тщетно.

Два вышеуказанных фигуранта и 35-летний алматинец, обворовавший пожилого мужчину, были задержаны с поличным. По этим эпизодам в едином реестре досудебного расследования зарегистрированы уголовные дела", – резюмировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со статьей 188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору;

путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.