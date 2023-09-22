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Щипачи орудовали в автобусах Алматы: полиция задержала четверых подозреваемых

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Люди ждут автобуса на остановке
Люди на остановке. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские задержали четверых мужчин от 30 до 58 лет, которые, по версии следствия, обворовывали пассажиров автобусов в Алматы, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Самому старшему из задержанных 58 лет. Как сообщили в полиции, его задержали сразу после совершения преступления он, по данным полицейских, при посадке в автобус маршрута №126 украл из кармана другого пассажира телефон.

По данному факту начато расследование по статье 188 УК РК.

"Подозреваемый арестован. Проверяется его причастность к другим преступлениям", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В Ауэзовском районе Алматы почти одновременно были задержаны еще трое предполагаемых щипачей.

"Один из них – гражданин Н. 1993 года рождения – из Алматинской области. Он путем свободного доступа тайно похитил у подростка телефон.

По похожему сценарию действовал и другой щипач – 30-летний гражданин А. Он в общественном транспорте умыкнул чужое мобильное устройство и попытался скрыться. Однако тщетно.

Два вышеуказанных фигуранта и 35-летний алматинец, обворовавший пожилого мужчину, были задержаны с поличным. По этим эпизодам в едином реестре досудебного расследования зарегистрированы уголовные дела", – резюмировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Подозреваемые
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со статьей 188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

  • в крупном размере;  
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

  • преступной группой; 
  • из нефтегазопровода; 
  • в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037640-schipachi-orudovali-v-avtobusah-almaty-politsiya-zaderzhala-chetveryh-podozrevaemyh/

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