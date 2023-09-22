Бизнесвумен хотела снять в Алматы элитную квартиру, но вместо этого лишилась денег

Предпринимательница из Костаная решила арендовать элитную квартиру в Алматы, но вместо этого стала жертвой мошенников и лишилась денег, сообщает ДП Костанайской области в Instagram.

В отдел полиции Наурзумского района ДП Костанайской области обратилась индивидуальный предприниматель Ботагоз.

Женщина рассказала, что на одном из сайтов нашла подходящую для аренды элитную квартиру в Алматы и позвонила по указанному номеру, трубку взял якобы риелтор. Договорившись об аренде, Ботагоз перечислила предоплату. Но как только операция прошла, риелтор сразу же заблокировал ее номер.

Полицейские Костанайской области начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Старший следователь Шандос Жанузаков из Костаная выехал в Алматы. Оказалось, что Ботагоз была не единственной жертвой обмана.

"Подозреваемый в результате проведения следственно-оперативных мероприятий был установлен и задержан. Для этого пришлось проделать большую работу, так как 20-летний алматинец, помимо этого факта, таким же образом обманул еще четверых потерпевших", - рассказал Шандос Жанузаков.

В итоге мужчину арестовали, сейчас ведется следствие. А девушка поблагодарила полицейских за проделанную работу.

"Не думала, что мошенника задержат, но благодаря большой работе, проделанной сотрудниками полиции, деньги были мне возвращены", - поделилась девушка.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.