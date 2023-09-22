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Тайники с оружием обнаружили в двух районах Алматы

Опубликовано:

Оружие
Оружие. Иллюстративное фото: polisia.kz

Сотрудники следственного изолятора Алматы обнаружили на территории южной столицы два тайника с оружием, один из них - напротив кладбища Кенсай, сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По оперативной информации сотрудников учреждения №72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу, в Турксибском и Медеуском районах города были обнаружены схроны.

В первом схроне были найдены гладкоствольное ружье и 3 патрона.

Второй тайник был найден напротив кладбища Кенсай. Из схрона правоохранители изъяли гладкоствольное ружье ИЖ, гладкоствольное ружье ТОЗ, ружье УРАЛ 6-1 и 2 патрона 16 калибра.

"Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований в территориальных управлениях полиции по статье 287 УК РК", – отметил заместитель начальника ДУИС Асет Джумадиев.

Наказание за незаконное хранение или сбыт оружия в Казахстане

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом во второй части статьи, установлено наказание за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним.

Такие преступления наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно третьей части статьи незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию", – говорится в УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037629-tayniki-s-oruzhiem-obnaruzhili-v-dvuh-rayonah-almaty/

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