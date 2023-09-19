Более 488 млн тенге за 20 лет похитили два работника компании в Астане

Занимавших пост директора ТОО и главбуха суд в Астане приговорил к тюремному сроку за растрату и присвоение более 488 млн тенге, сообщается на официальном сайте столичных судов.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны было рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Ц. и С. за растрату и присвоение денежных средств ТОО в особо крупном размере.

"Ц., занимая должность директора ТОО в период с 1999 по 2019 год, в группе лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером ТОО С. совершил хищение денежных средств ТОО в особо крупном размере – на сумму более 488 млн тенге", – установлено судом.

При этом вину обоих доказали показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов, а также переписками.

Так, гражданина Ц. приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Гражданку С. – на 7 лет лишения свободы с лишением занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

С учетом добровольного частичного возмещения ущерба (около 60 млн тенге), мнения представителей потерпевшего, наличия малолетнего ребенка исполнение наказания в виде лишения свободы гражданке С. отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.