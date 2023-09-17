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Создателя финпирамиды, куда люди вложили миллионы тенге, осудили в Павлодаре

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Павлодаре приговорил к трем годам лишения свободы руководителя финансовой пирамиды. В аферу мужчины за годы ее существования люди вкладывали миллионы тенге, передает Pavlodarnews.

По информации портала, подсудимый зарегистрировался в качестве независимого представителя в компании Qnet, и в 2019 году открыл офисы в Экибастузе и Павлодаре. Чтобы завлечь новых участников, он распространял информацию о том, как можно заработать деньги. При этом нарушал политику процедуры работы компании Qnet.

С декабря 2019-го по 12 июля 2022 года в его финпирамиду вкладывались люди. Общая сумма составила 5 млн 983 тысячи тенге.

"Кроме того, по сведениям электронной почты Ч., общая сумма оплаты по eCard (USD) по курсу Национального банка в тенге составила 7 218 823,49 тенге", – дополнили в суде.

Суд принял во внимание молодой возраст, а также наличие малолетнего ребенка у подсудимого. Ему назначили 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности без конфискации имущества. Кроме того, ему на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций.

Также отмечается, что обвиняемый вину признал, однако ущерб не возместил. Приговор не вступил в законную силу.

Согласно статье 217 УК создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой наказываются:

  • штрафом до 3 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества

Также лицо могут лишить права пожизненно занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036915-sozdatelya-finpiramidy-kuda-lyudi-vlozhili-milliony-tenge-osudili-v-pavlodare/

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