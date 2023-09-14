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Казахстанка заплатила 12 млн тенге за свободу мужа

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Женщина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

12 млн тенге отдала бывшему специалисту - судебному приставу одного из судов Казахстана супруга осужденного за свободу мужа, однако обещанного не дождалась и обратилась в полицию. Экс-сотрудника осудили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по области Абай.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2023 года бывший специалист - судебный пристав городского суда в одном из регионов Казахстана получил 12 млн тенге от жены осужденного за освобождение последнего условно-досрочно.

Не дождавшись обещанного, женщина обратилась в полицию. Экс-сотрудника задержали, однако к тому времени он уже успел потратить все деньги.

Приговором суда мужчина был осужден на 7 лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии смешанной безопасности. Сейчас он находится в Семее и должен погасить ущерб в размере 13 млн тенге.

"Осужденный обратился в администрацию учреждения с просьбой о трудоустройстве. Данный вопрос будет рассматриваться на комиссии. Мужчина разведен, с сыном не виделся с его рождения, родственные связи поддерживает только с родителями", - рассказал заместитель начальника учреждения №19 Ерсин Ахметжанов.

Как указывается в ст.19 УИК РК, администрация учреждений трудоустраивает осужденных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, оказывает содействие в трудоустройстве в организациях, расположенных на территории учреждений либо за ее пределами, при обеспечении их охраны и изоляции. 

Администрация учреждений принимает меры по созданию рабочих мест для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачиваемым работам. 

При трудоустройстве осужденных администрация обязана учитывать их пол, возраст, состояние здоровья, трудоспособность, по возможности – специальность и ее получение во время отбывания наказания. 

Привлечение осужденных к труду на объектах организаций, не входящих в уголовно-исполнительную систему, осуществляется на основании договоров между администрацией учреждения, организацией и осужденным. 

Осужденные также вправе заниматься индивидуальной трудовой деятельностью на территории учреждений. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036585-kazahstanka-zaplatila-12-mln-tenge-za-svobodu-muzha/

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