Опасную находку обнаружила полиция в заброшенном здании на юге Казахстана

Сумку с боеприпасами и оружием нашли полицейские в заброшенном здании рядом с железнодорожным переездом в Жамбылской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники УПН департамента полиции Жамбылской области в рамках операции “Кару” в заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда Шу, нашли сумку. Внутри нее находились:

двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра;

обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра;

светошумовая граната;

91 патрон различного калибра;

пара наколенников и чехол для бронежилета.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК, назначена экспертиза.

Согласно части 3 данной статьи УК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются:

исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);

либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.

Ранее на территории Алматинской области полицейские нашли огнестрельное оружие, гранаты и патроны.