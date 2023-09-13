Опасную находку обнаружила полиция в заброшенном здании на юге Казахстана
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Сумку с боеприпасами и оружием нашли полицейские в заброшенном здании рядом с железнодорожным переездом в Жамбылской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Сотрудники УПН департамента полиции Жамбылской области в рамках операции “Кару” в заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда Шу, нашли сумку. Внутри нее находились:
- двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра;
- обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра;
- светошумовая граната;
- 91 патрон различного калибра;
- пара наколенников и чехол для бронежилета.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК, назначена экспертиза.
Согласно части 3 данной статьи УК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются:
- исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
Также у лица могут конфисковать имущество.
Ранее на территории Алматинской области полицейские нашли огнестрельное оружие, гранаты и патроны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036487-opasnuyu-nahodku-obnaruzhila-politsiya-v-zabroshennom-zdanii-na-yuge-kazahstana/