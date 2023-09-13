Экс-глава коммунальной службы акимата Тараза похитил 115 млн тенге

В Таразе вынесли приговор бывшему руководителю коммунальной службы городского акимата. Его признали виновным в хищении бюджетных средств, сообщает МИА "Казинформ".

"​Проверкой прокуратуры выявлен факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т., а также руководителем ТОО «KazinCapital» Ш. при проведении работ по установке контейнерных площадок на сумму 24 млн тенге", - сообщили в прокуратуре города.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества преступной группой и в особо крупном размере". ​Расследование вел областной департамент Антикора.

​"В ходе расследования выявились и другие серьезные обстоятельства. Дополнительно выявлено хищение бюджетных средств еще и при проведении освещения улиц и установке видеокамер на сумму 91 млн тенге. Общий ущерб государству составил 115 млн тенге", - добавили в прокуратуре.

В итоге бывшего руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т. и предпринимателя Ш. приговорили к 8 годам колонии, пишет издание.

Приговор пока не вступил в законную силу.